Взяття на облік юридичних осіб чи їх відокремлених підрозділів або підприємців у період воєнного стану

Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до яких тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 69.19 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, для контрольних органів припиняється перебіг строків, встановлених для взяття на облік у контрольних органах юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів за основним місцем обліку або фізичних осіб-підприємців за податковою адресою та передачі даних про взяття на облік таких платників податків у контрольних органах до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області