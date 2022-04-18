Застосування РРО/ПРРО при торгівлі у селі продукцією власного виробництва

Відповідно до підпункту 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) сільськогосподарський товаровиробник, зокрема, фізична особа-підприємець, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Власна сільськогосподарська продукція — сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари), що підпадає під визначення груп 1—24 УКТ ЗЕД, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється, збирається, виготовляється, виробляється, переробляється безпосередньо виробником цієї продукції — власником, орендарем або користувачем на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, або на давальницьких умовах.

Постановою Кабінету міністрів України від 23 серпня 2000 року за номером 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Згідно з пунктом 4 згаданого переліку суб’єкти підприємницької діяльності мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО та/або ПРРО з використанням розрахункових книжок (РК) та книг обліку розрахункових операцій (КОРО) при здійсненні, зокрема, роздрібної торгівлі на території села сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують продукцію власного виробництва.

Пунктом 2 постанови за номером 1336 встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій із продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим, зокрема, у визначених у пункті 4 переліку для роздрібної торгівлі на території села сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують продукцію власного виробництва — 250 тисяч гривень на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг).

Разом із тим, пунктом 1 переліку визначено, що фізичні особи-підприємці, які сплачують єдиний податок, мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО та/або ПРРО з використанням РК та КОРО при здійснені роздрібної торгівлі на території села товарами (крім підакцизних товарів).

Пункт 1 переліку не застосовується за наявності хоча б однієї з таких умов:

— роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому також здійснюється торгівля підакцизними товарами;

— фізичними особами-підприємцями також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема, через Інтернет;

— сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом, прийнято рішення про обов’язкове застосування на території села РРО та/або ПРРО для форм і умов проведення діяльності, визначених у пункті 1 постанови за номером 1336.

Другим абзацом пункту 2 постанови за номером 1336 встановлено, що граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій із продажу товарів (надання послуг), визначених у пункті 1 переліку, у разі перевищення якого застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим, становить 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів).

Згідно з пунктом 2 додатку до постанови Кабінету міністрів України від 7 лютого 2001 року за номером 121 «Про терміни переведення суб’єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій» у разі перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний у місячний термін із дати перевищення річного обсягу розрахункових операцій зареєструвати та проводити розрахунки із застосовуванням РРО та/або ПРРО.

Враховуючи викладене, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку другої-четвертої груп — сільськогосподарські товаровиробники, діяльність яких відповідає критеріям, зазначеним у підпункті 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, можуть самостійно обирати найбільш підходящий для них пункт переліку та не застосовувати РРО та/або ПРРО при здійсненні роздрібної торгівлі на території села продукцією власного виробництва, за умови:

обрання пункту 4 переліку — до досягнення 250 тисяч гривень на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів);

обрання пункту 1 переліку — до досягнення 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області