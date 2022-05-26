Акцизний податок для територіальних громад

Упродовж січня-квітня 2022 року територіальні громади Тернопільщини отримали понад 33,3 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, від реалізації алкогольних напоїв надійшло 12,7 мільйона гривень або 47 відсотків. Продаж тютюнових виробів додав 14,1 мільйона, а пива — 6,5 мільйона гривень.

Загалом суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють на Тернопільщині підакцизну продукцію, сплатили до державної казни трохи більше семи мільйонів гривень акцизного податку. Основна сума (4,2 мільйона гривень) надійшла від виробництва пива. Виготовлення горілчаної продукції додало бюджету країни від Тернопільщини 2,9 мільйона гривень, а виноробство — 17,6 тисячі гривень акцизного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області