Акцизний податок із роздрібної торгівлі тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

30 квітня 2022 року набрав чинності Закон України від 21 квітня 2022 року за номером 2218-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», відповідно до якого перше травня 2022 року визначено датою введення в дію змін до Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року за номером 2456-VI щодо впровадження в дію порядку зарахування до місцевих бюджетів п’яти відсотків акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який сплачується їх імпортерами й виробниками. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із внесенням змін до Бюджетного кодексу з 1 травня 2022 року набувають чинності окремі норми Закону України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» в частині обов’язку виробниками та імпортерами сплачувати п’ять відсотків акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області