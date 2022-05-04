Деякі особливості сплати земельного податку

Згідно з пунктом 281.3 статті 281 Податкового кодексу України (ПКУ) від сплати земельного податку на період дії воєнного стану звільняються платники єдиного податку четвертої групи — власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. За умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Отже, у разі переходу суб’єктом господарювання — платником єдиного податку четвертої групи на третю групу єдиного податку з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ, фізичні особи, які передали в оренду земельні ділянки, земельні частки (паї) такому платнику, втрачають право користування пільгою зі сплати земельного податку, передбаченою пунктом 281.3 статті 281 ПКУ.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ спеціальний режим оподаткування єдиним податком запроваджено тимчасово з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України. При цьому згідно з підпунктом 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ.

Водночас якщо право на пільгу по земельному податку у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право (пункт 284.2 статті 284 ПКУ).

Враховуючи сказане, нарахування контрольними органами сум земельного податку фізичним особам проводиться пропорційно періоду, протягом якого такі фізичні особи не користувалися пільгами, встановленими статтею 281 ПКУ.

Разом із цим, платники плати за землю мають право звернутися до контрольного органу за своїм місцем реєстрації у контрольних органах або за місцем знаходження земельних ділянок для проведення звірки даних, зокрема, щодо права на користування пільгою зі сплати податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області