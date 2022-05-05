Допомогли синові полеглого воїна і переселенцям

Минулого вівторка відбулося засідання виконавчого комітету місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області. Активісти громадської організації прихильників сучасного олімпійського руху не тільки підбили підсумки своєї роботи у першому кварталі цього року, а й матеріально підтримали сина загиблого воїна Віктора Гогуся, який займається спортивною гімнастикою, а також внутрішніх переселенців із різних куточків нашої держави, які нині мешкають на Тернопільщині.

Кошти у розмірі п’ятдесят тисяч гривень місцевому осередку НОК України у Тернопільській області, до речі, виділив Міжнародний фонд олімпійської солідарності. Посильну матеріальну допомогу активісти олімпійського руху, як уже було сказано, переказали синові загиблого воїна Вікторові Гогусю, фахівцям важкої атлетики, які нині мешкають у Хоросткові у місцевій ДЮСШ імені М. Підодвірного.

Не забули також і про біатлоністів. Юні стріляючі лижники з різних куточків України нині мешкають на базі у Підгородному поблизу нашого обласного центру. Невимовно боляче було слухати і їхні розповіді про те, як практично повністю знищена окупантами біатлонна база у Чернігові.

На завершення засідання, яке провів перший заступник голови місцевого осередку НОК України в області Віталій Ігнатенко, члени виконавчого комітету ухвалили рішення про проведення звітно-виборної асамблеї місцевого осередку НОК України у Тернопільській області 23 вересня цього року.

Фото із соціальних мереж