Іван Стребков виступить на Кубку Європи

Виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної нашої держави для участі в Кубку Європи з бігу на 10000 метрів. Лауреати цих змагань стануть відомі у суботу, 28 травня, у французькому Пасе.

До складу нашої жіночої команди потрапили торішня чемпіонка України у цій дисципліні Валерія Зіненко, Вікторія Калюжна, Богдана Семенова та Юлія Шматенко.

З урахуванням торішнього рейтингу, поточного стану тренованості та рівня спортивної форми, а також можливості виступу на Кубку Європи формувався і склад чоловічої збірної. Із числа спортсменів, які входять до першої шістки за торішнім рейтингом, Микола Нижник, Роман Романенко, Дмитро Сірук та Артем Казбан представляють Національну гвардію України й останні два місяці не мали можливості тренуватися, оскільки перебували у військових частинах.

У зв’язку із цим виконком ФЛАУ затвердив імена інших трьох атлетів, які представлять Україну на Кубку Європи з бігу на 10000 метрів. Серед них — другий номер із чільної шістки вітчизняного рейтингу, наш земляк із Бучача Іван Стребков. А також Ігор Порозов і Вадим Лонський, які посідають у ньому четверту і сьому позиції відповідно.

Наставники також розглядали участь у Кубку Європи Богдана-Івана Городиського. Проте наразі у спортсмена мікротравма. Тож було ухвалено рішення не ризикувати його підготовкою до марафону на чемпіонаті Європи в Мюнхені й пропустити цей старт.

Нині вся команда, за винятком Валерії Зіненко, яка тренується у США, цілеспрямовано готується до Кубка Європи з бігу на 10000 метрів у столиці Литви Вільнюсі.

На фото: подружжя Івана і Наталії СТРЕБКОВИХ після нещодавньої перемоги останньої на міжнародних змаганнях у столиці Литви Вільнюсі.

Фото із соціальних мереж