Максимальний розмір доходу для нарахування єдиного внеску

Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюється у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої згаданим Законом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок (пункт 4 частини першої статті 1 Закону).

Згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року за номером 790), нарахування єдиного внеску здійснюється у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом, на яку нараховується єдиний внесок, що по роках дорівнювала:

до 1 жовтня 2011 року — п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом;

з 1 жовтня 2011 року — сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом;

з 1 січня 2016 року — двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом;

з 1 січня 2018 року — п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області