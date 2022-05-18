Підписати електронні документи в електронному кабінеті можна за допомогою Дія.Підпис

Платники податків — користувачі електронного кабінету можуть авторизуватися та підписати електронні документи за допомогою Дія.Підпис. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Дія.Підпис — кваліфікований цифровий підпис, який дозволяє авторизуватися, отримати доступ до послуг податкової онлайн та підписати електронні документи.

Отримати послугу Дія.Підпис можна безоплатно через застосунок Дія.

Також для підпису доступні «хмарні» КЕП SmartID, Cloud Key, Deposit sign.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області