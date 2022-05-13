Податкові послуги можна отримати незалежно місця обліку платника

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Державна податкова служба України працює в оперативному режимі (крім центрів обслуговування платників) та продовжує забезпечувати ведення обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску з метою наповнення бюджету.

Інформаційно-довідкові послуги та консультації платники можуть отримати у Контакт-центрі ІДД ДПС за телефоном: 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів).

Громадяни, які перебувають за межами України, мають можливість зателефонувати до контакт-центру зі стаціонарного або мобільного телефону за номером: +380 44 454 16 13.

У територіальних органах ДПС працюють «гарячі лінії» для надання консультацій платникам податків https://tax.gov.ua/data/files/266745.docx.

Електронні сервіси ДПС та електронний кабінет працюють, але з певними обмеженнями, що зумовлено необхідністю захисту прав платників.

Про особливості роботи електронних сервісів можна дізнатися за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576184.html.

Для зручності, комфортності платників податків в умовах дії правового режиму воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 року за номером 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема, надання адміністративних послуг, виконання інших функцій сервісного обслуговування здійснюється органами ДПС незалежно від місця обліку платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області