Податкові зобов’язання з плати за землю

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Податківці звернули увагу на особливості застосування норм пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України (ПКУ).

Так, розрахунок податкових зобов’язань з плати за землю включає елемент бази оподаткування — нормативна грошова оцінка земельної ділянки.

ПКУ передбачає, що платники плати за землю при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом із нею подають витяг із технічної документації про нормативну оцінку. Необхідність у поданні витягу із технічної документації про нормативну оцінку виникає у платника при затвердженні нової нормативної оцінки (пункт 286.2 статті 286 ПКУ).

З метою уникнення неправомірного застосування платниками положень пункту 286.2 статті 286 ПКУ шляхом «уточнення податкових зобов’язань» платника на 2021—2022 роки після затвердження постановою Кабінету міністрів України відповідної інформації від органів місцевого самоврядування про нормативну оцінку, дата виконання якої вказана у її технічній документації.

Додатково податківці також звернули увагу на норму пункту 4 постанови Кабінету міністрів України від 3 листопада 2021 року за номером 1147, якою визначено, що технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (на відповідній території) є чинною до початку застосування рішення відповідного органу місцевого самоврядування про затвердження нової технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої з урахуванням вимог пункту 271.2 статті 271 ПКУ до набрання чинності методики, затвердженої згідно з пунктом 1 зазначеної постанови.

Детальніше про це йдеться у листі ДПС України від 2 травня 2022 року за номером 3722/7/99-00-04-01-02-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області