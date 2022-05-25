Порушників покарали

Податківці Тернопільщини провели цього року 60 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Відтак до порушників застосували фінансові санкції на суму 1,4 мільйона гривень.

Під час перевірок встановлено 73 порушення законодавства, що регулює виробництво та обіг підакцизних товарів, або їхню реалізацію. Скажімо, у двадцяти випадках не було видано розрахунковий документ (чек), не забезпечено ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів. У тринадцяти реалізовували підакцизну продукцію без зазначення коду товарної продукції згідно з УКТЗЕД, у дев’ятьох торгували тютюновими виробами з полиць самообслуговування. А в сімох — реалізовували алкогольні напої за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін. Продаж алкоголю без ліцензії зафіксували у п’ятьох випадках. Стільки ж разів не надали документів під час проведення фактичної перевірки тощо.

Із початку року анульовано 131 ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 104 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

На початок травня кількість діючих ліцензій становить 4452, із них 2397 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2055 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області