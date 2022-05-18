Послідовність дій при реєстрації ПРРО

Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО), повинен перебувати на обліку в контрольному органі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватися ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контрольний орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП).

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316604), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватися суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватися для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 1 червня 2020 року за номером 261).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області