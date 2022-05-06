Яку дату необхідно вказати в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування після першого квітня

Законом України від 24 березня 2022 року за номером 2142-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» внесено зміни, зокрема, до пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

З урахуванням внесених змін, суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, у разі подання заяви починаючи з першого квітня 2022 року з наступного робочого дня після подання такої заяви.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Отже, суб’єкти господарювання, які обирають єдиний податок зі ставкою 2 відсотки доходу, після першого квітня 2022 року або після зазначеної дати змінюють ставку та групу єдиного податку на третю групу зі ставкою 2 відсотки доходу, у полі «Відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з « » 20 року» рядка 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування» або у полі «Дата, період зміни» рядка 5.2 «Зміна ставки та групи» заяви зазначають наступний робочий день після подання Заяви.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області