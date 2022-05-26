Застосування РРО/ПРРО платниками єдиного податку другої-четвертої груп у місті і селі

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО, ПРРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями. Дія згаданого Закону поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Постановою Кабінету міністрів України від 23 серпня 2000 року за номером 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Пунктом 1 цього переліку визначено, що фізичні особи-підприємці, які сплачують єдиний податок, мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО та/або програмних РРО з використанням розрахункових книжок (РК) та книг обліку розрахункових операцій (КОРО) при здійсненні роздрібної торгівлі на території села, селища товарами (крім підакцизних товарів).

Отже, якщо у платника єдиного податку другої-четвертої груп є господарський об’єкт у місті, то у такому об’єкті РРО та/або ПРРО застосовується на загальних підставах відповідно до вимог Закону за номером 265. А в господарському об’єкті на території села, селища відповідно до пільги передбаченої пунктом 1 переліку, за умови дотримання граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій із продажу товарів (надання послуг), можна проводити розрахункові операції без застосування РРО та/або ПРРО з використанням РК та КОРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області