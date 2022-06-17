Через порушення підприємців позбавили ліцензій

Цього року податківці Тернопільщини провели92 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Відтак до порушників застосували фінансові санкції на суму майже 2,1 мільйона гривень.

Після проведених перевірок встановлено 111 порушень законодавства, що регулює виробництво та обіг підакцизних товарів, їх реалізацію. Так, у 29-ти випадках реалізовували підакцизну продукцію без зазначення коду товарної продукції згідно з УКТЗЕД, у 25 — не видали розрахунковий документ (чек), не забезпечили належного обліку товарних запасів. Ще зафіксовано 15 порушень, оскільки здійснювалася торгівля тютюновими виробами з полиць самообслуговування. А також — дванадцять фактів реалізації алкогольних напоїв за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін тощо.

Загалом із початку року анульовано 193 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 149 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

На початок червня кількість чинних ліцензій становить 4456, із них 2412 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2044 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області