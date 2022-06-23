Для обрання спрощеної системи оподаткування підприємцям варто скористатися електронним кабінетом

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що для надіслання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою-підприємцем у меню «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету обирається рік та місяць, в якому створюється заява, та з переліку електронних форм обирається заява за формою F0102003. При цьому за замовчуванням встановлюється орган ДПС за місцем основної реєстрації.

У запропонованій формі заяви необхідно заповнити відповідні поля електронного документу, підписати та надіслати, при цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично.

При переході фізичної особи-підприємця на спрощену систему оподаткування (перша-третя група платників єдиного податку) додатково до заяви подається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. Для цього платник у вкладці «Додатки» обирає опцію «Додати» Розрахунок за формою F0102103 та заповнює обов’язкові поля.

При наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контрольним органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Разом із тим податківці повідомили, що вкладка «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» надає доступ до квитанції №2 щодо приймання та обробки Заяви, надісланої користувачу електронного кабінету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області