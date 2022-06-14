До уваги платників акцизного податку

ДПС України надала роз’яснення з метою належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та врахування у податковій звітності норм Закону України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» та внесенням змін до Бюджетного Кодексу України в частині перенесення на виробників та імпортерів обов’язку сплачувати 5 відсотків акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 40 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово, до першого січня 2023 року, сплата акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), вироблених до першого квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до першого квітня 2022 року, здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до першого квітня 2022 року.

Враховуючи зазначене, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі:

з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах — сплачується виробниками та імпортерами при їх реалізації, починаючи з першого травня 2022 року;

тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до першого квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до першого квітня 2022 року, тимчасово, до першого січня 2023 року, здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до першого квітня 2022 року, та сплачується суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі з обсягів реалізованих підакцизних товарів. При цьому останній звітний період, за який сплачується податок, грудень 2022 року.

Якщо до першого січня 2022 року податковий обов’язок декларувати максимальні роздрібні ціни стосувався лише сигарет з фільтром та без фільтру, то з набуттям чинності Закону за номером 1914, цей податковий обов’язок розповсюджується на усі тютюнові вироби, а також на рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Оскільки з першого травня 2022 року виробники та імпортери є платниками 5 відсотків акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюну та промислових замінників тютюну, які вироблені з першого квітня 2022 року, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які вироблені з першого січня 2022 року, то, починаючи з першого травня 2022 року слід дотримуватися певних рекомендацій.

Більш детально про визначення бази оподаткування при розрахунку податкового зобов’язання зі сплати п’яти відсотків акцизного податку; про ведення окремого обліку тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну залежно від дати їх виробництва, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; про подання декларації акцизного податку; про перерахування акцизного податку з роздрібного продажу йдеться у листі ДПС України від 8 червня 2022 року за номером 4820/7/99-00-21-03-03-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області