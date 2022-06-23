Хроніки війни

ДАНІ РОЗВІДКИ.

Рф планує депортувати жителів Сєвєродонецька. Так, росія в односторонньому порядку оголошує гуманітарні коридори нібито для евакуації українців із Сєвєродонецька. Про це повідомляє британська розвідка у своєму звіті про бойові дії в Україні.

«З 14 червня російські офіційні особи стверджують, що вони намагаються створити гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення із Сєвєродонецька. Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених гуманітарних коридорів як механізму маніпулювання простором бойових дій і примусового переміщення населення», — повідомили в британській розвідці.

У звіті сказано, що жителі Сєвєродонецька з недовірою ставляться до пропозиції росіян. Тепер виходи з міста обмежені зруйнованими мостами, проте гуманітарн і коридори рф ведуть у Сватове на Луганщині, тобто в глиб тимчасово окупованої території.

Наразі армія рф контролює більшість житлових кварталів у Сєвєродонецьку Луганської області. Понад третину території міста контролюють Збройні сили. У Сєвєродонецьку точаться вуличні бої майже цілодобово.

ДІТИ ВІЙНИ.

Офіційно підтверджене число дітей, які загинули в Україні внаслідок війни, не змінилося — 323, проте зросла кількість поранених неповнолітніх — 586. Такі цифри наводить Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів станом на ранок 20 червня.

Загалом щонайменше 909 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За наявними даними, найбільше дітей постраждало в Донецькій області — 302, Харківській — 173, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.

Зокрема, 19 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Залізного Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка.

19 червня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13-ти і 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

ЯКА РІЗНИЦЯ?

Нищення всього українського — одна із цілей російської війни проти України. Зокрема, як повідомляють у Міноборони, окупанти продовжують застосовувати проти маріупольців тактику терору та геноциду. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«В окупованому Маріуполі так зване керівництво закладів освіти забороняє дітям спілкуватися українською мовою, погрожуючи «непередбачуваними наслідками для дітей та батьків», — сказав він.

В оборонному відомстві також повідомляють, що основна мета росії в захопленні України не змінилася. Завдання російських військових — вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, утримання сухопутного коридору з окупованим Кримським півостровом, захопленими територіями Запорізької і Херсонської областей, а також блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

ВТРАТИ УКРАЇНИ.

ЗСУ тримають оборону, а втрати ворога значно більші. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив у інтерв’ю The Globe and Mail.

«Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. Вони мають дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели», — зазначив секретар РНБО.

Як наголосив Данілов, у росіян перевага в артилерії та важкій техніці. «Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Іноді ми завдаємо контратак. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця», — підкреслив він. Водночас Данілов відмовився повідомляти, скільки військових Укра їна втратила з початку повномасштабного вторгнення. Секретар РНБО тільки зазначив, що цифри втрат України «набагато менші, ніж у противника».

ЗАГРОЗА З БІЛОРУСІ.

На кордон і Білорусі з Україною перебувають до семи білоруських батальйонів, — стверджує речник Міноборони України Олександр Мотузяник. Це приблизно 3,5—4 тисячі особового складу. Окрім цього, там іще є російські війська.

За словами О. Мотузяника, армія Білорусі нараховує 60 тисяч осіб, але влада Лукашенка хоче збільшити її ще на 20 тисяч, тому наразі активно вербує білорусів до війська. Проте армія України до цього готова. Наші підрозділи укріплюють кордон із Білоруссю.

Підготувала Світлана ВЕЛИЧКО.