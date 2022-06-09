«Карту любові» створили діти у Грузії

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей українські і грузинські дітки спільно намалювали «Карту любові». Творчий майстер-клас та інші розваги для них організували грузинські митці. Ініціював захід режисер Александре Елошвілі, щоб підтримати українців, і об’єднав навколо цієї ідеї своїх друзів — акторів, аніматор ів, музикантів, художників.

— Кілька років тому я був у Києві на Міжнародному фестивалі сучасного мистецтва «ГогольFest», працював в Україні над постановкою вистави. Тоді познайомився з багатьма творчими, чудовими людьми. Тепер дуже переживаємо за них через події, які відбуваються. Багато наших друзів поїхали з Грузії на захист України. Тисяч і українських діток перебувають тепер тут. Вирішили організувати для них творчу вечірку. Долучаємося до заходу спільно з нашими дітьми, адже хочемо, щоб вони навчилися підтримувати друзів, допомагати їм, бути пліч-о-пліч у складні часи, — каже організатор заходу Александре Елошвілі.

Юлія Бальва разом із сім’єю приїхала в Грузію з Маріуполя на початку квітня. До заходу, який організували грузинські митці, долучилася разом із трирічним онуком.

— Майстер-клас суперовий! Міша (онук Ю. Бальви — авт.) не міг відірватися від малюнка. Картина дуже радісна. Бачу, що усі дітки задоволені, — каже Юлія. — Важко було вибратися з Маріуполя. Велися постійні обстріли. Житла вже не маємо, все знищено. Грузія нас дуже морально підняла. Тут постійно організовують різні заходи для діток, ми ж долучаємося до них активно. Вже трохи психологічно оговталися. Тепер будуватимемо нове життя.

Родзинкою свята став майстер-клас із малювання. Його провела грузинська художниця Ані Ґемазашвлі. Учасники заходу створили «Карту любові».

— Діти намалювали квіти, прапори України і Грузії, сьогоднішню дату і зробили великий напис «Карта любові». Цей малюнок назавжди залишиться в історії нашої дружби, — каже Ані Ґемазашвлі. — День захисту дітей є важливим святом. Дітки мають жити в країні, яка сповнена любов і та миру. Тому символічно, що ми всі спільно створили «Карту любові». Загалом малювання — це можливість проявити себе. Тому під час пандемії я систематично проводила безкоштовні онлайн-уроки. Тоді багато дітей захопилися малюванням. Я горда за них, і наша творча співпраця продовжується.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ. Фото авторки.