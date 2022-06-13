Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення

Відповідно до підпункту 271.1.1 пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу України (ПКУ) базою оподаткування для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, є їх оцінка з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до положень ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податкові зобов’язання для таких ділянок визначаються із застосуванням відсоткових розмірів ставок земельного податку, граничні межі яких визначено статтею 274 ПКУ.

Для земельних ділянок, оцінку яких не проведено, у тому числі для земельних ділянок за межами населених пунктів, які не є землями сільськогосподарського призначення, граничним показником бази оподаткування є одиниця площі ріллі по області та для визначення податкових зобов’язань для таких ділянок застосовуються відсоткові розміри ставок земельного податку, граничні межі яких визначено статтею 277 ПКУ.

Згідно з листом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 11 січня 2022 року за номером 6-28-0.222-275/2-22 оцінка сільськогосподарських земель у 2022 році не індексується. Водночас індексації підлягає (величина коефіцієнта індексації Кф — 1,1) оцінки земель населених пунктів, у тому числі несільськогосподарського призначення.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, керуючись нормами статті 289 ПКУ, а також пунктом 9 підрозділу 6 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, поінформувала про застосування за результатами 2021 року для земель, що не належать до сільськогосподарських угідь, коефіцієнта індексації оцінки земель у розмірі 110 відсотків.

Отже, якщо землі суб’єкта господарювання не належать до сільськогосподарських угідь, то для обчислення податкових зобов’язань із плати за землю на 2022 рік до базової величини оцінки, що визначена у порядку статті 277 ПКУ, застосовується величина коефіцієнта індексації — 1,1.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області