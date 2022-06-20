Надходження перевищили очікувані сподівання

Упродовж січня-травня 2022 року територіальні громади Тернопільщини отримали понад 45,9 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

При цьому надходження платежу перевищили очікування на п’ять відсотків. Відтак додатково до місцевих скарбниць спрямовано 2,1 мільйона гривень. Найбільше надійшло від реалізації тютюнових виробів — 21,3 мільйона гривень. Продаж пива додав 20,9 мільйона, алкоголю — 15 мільйонів гривень.

Загалом суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють підакцизну продукцію на Тернопільщині, сплатили до державної казни майже 10,6 мільйона гривень акцизного податку. Основна сума податку (6,4 мільйона гривень) надійшла від виробництва пива. Виготовлення горілчаної продукції додало бюджету країни від Тернопільщини 4,1 мільйона гривень акцизного податку, а виноробна продукція — 17,6 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області