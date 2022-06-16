Нерезиденти не можуть відмовитися від «податкового коду»

Відповідно до статті 70 Податкового кодексу України та пунктів 1 і 2 розділу VIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати до відповідного контрольного органу повідомлення за формою №1П, яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, та пред’явити паспорт або документ, на підставі якого оформлюється паспорт уперше. Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), серією та/або номером паспорта.

Контрольний орган вносить до паспорта у формі книжечки відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта. До паспорта у формі картки інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру.

Тобто чинним законодавством передбачено внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта. Фізична особа-нерезидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, не має такої можливості.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області