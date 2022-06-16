Обережно — шахраї!

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДПС у Тернопільській області доводить до відома громадськості краю, що, незважаючи на військову агресією проти України, не припиняється активність «телефонних шахраїв-махінаторів». Вони з допомогою прийомів психологічного впливу на людину намагаються злочинним шляхом заволодіти матеріальними цінностями суб’єктів підприємницької діяльності.

Так, використовуючи стандартні схеми виманювання матеріальних цінностей, зловмисники телефонують посадовим особам суб’єктів господарювання і, представляючись службовими особами територіальних органів головного управління ДПС в області, просять надати так звану «матеріальну допомогу» для вигаданих нагальних потреб.

Як приклад, одна із таких подій мала місце 14 червня 2022 року в обласному центрі: з телефонного номеру 093-619-87-26 невстановлені особи від імені керівництва Тернопільської ДПІ телефонували суб’єктам господарської діяльності Тернополя та вимагали перерахувати грошові кошти на їх карткові рахунки.

Здебільшого, завдячуючи пильності свідомих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, такі афери з боку «телефонних шахраїв» своєї реалізації не знаходять. Проте, як свідчить практика, частина громадян та СГД все ж таки надають грошові кошти зловмисникам, котрі представляються службовими особами податкової служби, чим в очах громадськості кидають тінь на відомство та негативно впливають на честь та ділову репутацію працівників Державної податкової служби загалом.

Тому вкотре податківці нагадують, що службові особи головного управління ДПС у Тернопільській області, його структурних підрозділів жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Отож, наполегливо радять бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям, не втрачати пильності і в жодному випадку не виконувати вимог аферистів. Найкраще — зателефонувати в міліцію за номером 102. І насамперед, що треба зробити, — не втрачати здорового глузду. Варто пам’ятати, що телефонні зловмисники — хороші психологи, а їхня винахідливість не має меж.

У зв’язку з сказаним, податківці звертаються до небайдужих громадян та суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільщини: про відомі будь-які факти неправомірних дій стосовно суб’єктів господарської діяльності області, направлених на заплямування честі та репутації ГУ ДПС в області, негайно інформувати місцеві органи Національної поліції задля встановлення та документування осіб, які причетні до шахрайських дій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області