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Оподаткування сум відшкодованих комунальних платежів

21.06.202221.06.2022Автор Богдан Дікальчук
Оподаткування сум відшкодованих комунальних платежів

Відповідно до підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) дохід із джерелом їх походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з нормою глави 58 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року за номером 435-IV із змінами та доповненнями (ЦКУ) за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до частини першої статті 762 глави 58 ЦКУ за найм (оренду) майна з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Згідно з підпунктами 170.1.1 та 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 ПКУ податковим агентом платника податку-орендодавця щодо доходу, отриманого від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) є орендар.

Відповідно до підпункту «а» пункту 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ, мають статус податкових агентів, зобов’язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок.

Враховуючи сказане, податковий агент при виплаті доходу фізичній особі-орендодавцю, у вигляді сум комунальних платежів, зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 ПКУ (18 відсотків).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області