Пальне на заправках, чи досягнута стеля?

З пальним в Україні проблеми, й усі ми знаємо їх основну причину. Уряд утримував ціни на пальне стільки, скільки це можна було робити. Але щодалі, то виникала небезпека, що навіть за великою ціною пального могло зовсім не бути.

А ціни, зважаючи на дефіцит, уже сягали понад 80 гривень. І навіть за такої вартості купити його було неможливо. Тоді й заговорили про те, що штучно стримуючи вартість пального, її можна було «нагнати » до космічних величин.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на цьому ринку. Відтоді ринок сам мав би регулювати, за якою націнкою продавати пальне. Це мало зменшити дефіцит.

За оптимістичними оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизпальне повинні бути не вищі як 58 грн за літр, а на бензин — не вищі як 52 грн за літр.

На початках ніхто не міг точно спрогнозувати, чи справді пальне вартуватиме стільки, якою буде його цінова стеля. Не можна сказати, що після цього рішення на всіх заправках з’явилося достатньо пального, аби його водії не шукали, та АЗС поступово наповнюються. Щодо цін, то вони збільшилися до згаданих значень. Так, вартість літри бензину А-95 преміум можна купити (якщо застанете на заправці) за 52— 58 грн, як і дизельного пального, газу — в межах 40 грн.

Про те, що після скасування держрегулювання цін на пальне ситуація на українських АЗС почала змінюватися, заявили й експерти, зокрема директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Наприкінці минулого тижня він повідомив: «Останні дві доби фіксуємо рекордні обсяги імпорту бензину та дизпального. Тримає темп і скраплений газ». Поки що, за його словами, не в усіх регіонах країни можна однаковою доступністю наповнити автомобільні баки. «Очевидне поліпшення в столиці: до OKKO і WOG активно підключилася мережа KLO, є ознаки життя на AMIC. Газ і дизель уже зустрічаються без черг, бензин потрібно пошукати, а потім постояти. Але за бензином по 69 гривень за літр черг немає (стеля досягнута?)», — зазначив експерт. Куюн також додав, що порівняно непогана ситуація з наявністю пального на заході країни. Найгірша — на сході та частково на півдні.

Судячи з того, що й на заході, як-от у Тернополі, з пальним, особливо з бензином, негусто, а якщо він і з’являється на заправках, — далеко не всім водіям удається його купити, на сході, напевно, й бензинові сховища сухі. Чи швидко не стане дефіциту? Відомо, що до війни ми експортували пальне з Білорусі та росії. Саме звідти до нас надходило його близько 60 відсотків. Нині налагодити поставки пального з Європи й США у достатньому об’ємі не так просто.

У середині травня Сергій Куюн говорив про те, що поляки дивуються тим темпам, з якими Україна взялася розв’язувати проблему, але все одно потрібен час — місяців зо два. І це за умови, що нічого поганого в країні не трапиться. Майже місяць уже минув, і досягнуто певних результатів, бо пальне все ж час від часу з’являється на АЗС. Залишається сподіватися, що досягнута і його цінова стеля, й дорожчати пальне вже не буде.

Валентина БАЦА.