Перший звітний період при переході на спрощену систему оподаткування зі ставкою 2 відсотки у середині місяця

Для суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему з особливостями оподаткування (єдиний податок третьої групи зі ставкою 2 відсотки) в середині податкового (звітного) місяця, першим звітним (податковим) періодом буде місяць, в якому відбулася реєстрація суб’єкта господарювання саме платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податковий (звітний) період починається з дня податкового (звітного) місяця, у якому відбулася реєстрація суб’єкта господарювання платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки, та закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Такі платники єдиного податку обчислюють суму доходу починаючи з дня реєстрації платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки та подають податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року за номером 124.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області