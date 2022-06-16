Платять за нерухомість

Упродовж п’яти місяців цього року суб’єкти господарювання та жителі Тернопільщини сплатили майже 53,9 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Причому надходження платежу перевищили очікувану сплату на вісім відсотків або на 3,8 мільйона гривень. Приріст же до торішніх січня-травня склав сім відсотків або 3,4 мільйона гривень.

Податківці також зазначили, що юридичні особи сплатили 51,3 мільйона гривень податку на нерухомість, що на 6,5 мільйона більше, ніж торік. Додатково місцеві скарбниці отримали від них 4,1 мільйона гривень. Адже надійшло на дев’ять відсотків більше, ніж очікувалося.

Фізичні особи цього року перерахували за нерухомість 2,6 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області