Подання звітності при переході із загальної системи оподаткування на спрощену і назад

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що коли платник податку, який застосовує річний або квартальний звітний період, протягом одного кварталу (в середині другого кварталу, наприклад, з першого травня 2022 року) перейшов на сплату єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки та повернувся на загальну систему оподаткування (наприклад, з першого червня 2022 року), то він складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за звітний період півріччя 2022 року. У цій декларації враховуються наростаючим підсумком результати діяльності починаючи з першого січня звітного року по дату переходу на єдиний податок та подається у складі такої декларації фінансова звітність, складена за результатами діяльності за цей період.

Після відновлення платником сплати податку на прибуток підприємств, якщо він використовує у 2022 році річний звітний період, він подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за підсумками звітного періоду — 2022 рік.

У разі повернення платника, який застосовує у 2022 році квартальний звітний період, на загальну систему оподаткування, наприклад, у другому кварталі (з першого червня 2022 року), він подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств після відновлення сплати цього податку за підсумками дев’яти місяців 2022 року та за 2022 рік.

При цьому платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки, у цьому ж році відновлює сплату податку на прибуток підприємств, складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року, в якій при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (ПКУ), не враховує результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2 відсотки, з урахуванням положень підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області