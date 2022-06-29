На початок червня цього року 3958 суб’єктів господарювання — юридичних осіб здійснювали на Тернопільщині діяльність на спрощеній системі оподаткування. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

При цьому 3240 підприємств, філій та компаній провадять діяльність на третій групі єдиного податку. Зокрема, 2220 суб’єктів підприємництва обрали сплату податку 5 відсотків від доходу, 176 — ставку 3 відсотки. Пільговою сплатою єдиного податку у розмірі 2 відсотки на час війни скористалися 844 юридичні особи.

Ще 718 платників обрали четверту групу спрощеної системи оподаткування, оскільки є сільськогосподарськими товаровиробниками.

Упродовж п’яти місяців цього року юридичні особи сплатили 105,1 мільйона гривень єдиного податку, що на 7,6 мільйона більше, ніж торік. Додатково місцеві бюджети отримали від них 13,2 мільйона гривень, оскільки сплата перевищила очікувані надходження на 14 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області