Сплатили більше, ніж торік податкових платежів

«Упродовж січня-травня 2022 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло майже 2,5 мільярда гривень податкових платежів. Це «плюс» до аналогічного торішнього періоду 21 відсоток або 440,1 мільйона гривень», — повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

За словами посадовця, серед основних джерел, які наповнюють скарбниці територіальних громад Тернопільщини, — податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. «Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб цього року склали 1,8 мільярда гривень, що на 28 відсотків або на 383 мільйони гривень більше, ніж у січні-травні 2021 року», — деталізував головний податківець краю.

Наступний за рівнем надходжень — єдиний податок. Зокрема, суб’єкти господарювання, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів понад 400,4 мільйона гривень, що більше на 19 відсотків або на 62,9 мільйона гривень, ніж торік.

До місцевих скарбниць також спрямовано 53,9 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на сім відсотків або на 3,4 мільйона гривень більше, ніж за п’ять місяців 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області