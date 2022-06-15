Сприяють розвитку інфраструктури територіальних громад

Власники та орендарі земельних ділянок Тернопільщини сплатили цього року до місцевих бюджетів майже 146,9 мільйона гривень плати за землю. Приріст до торішніх січня-травня склав шість відсотків або 8,2 мільйона гривень.

Загалом внесок юридичних осіб, які у своїй господарській діяльності використовують землю, до місцевих скарбниць — 131,2 мільйона гривень. Порівняно з п’ятьма торішніми місяцями надходження від юридичних осіб зі сплати за землю збільшилися на сім відсотків або на 8,5 мільйона гривень.

Фізичні особи сплатили з початку цього року 15,7 мільйона гривень земельного платежу.

Плата за землю є одним із різновидів майнових податків, який у повному обсязі надходить у розпорядження територіальних громад. Відтак органи місцевого самоврядування зацікавлені у легальному використанні земельних ділянок, впорядкуванні земельних відносин, належній сплаті відповідних платежів. Самі ж землекористувачі та власники земельних ділянок, ставлячись відповідально до своєчасної сплати податку, сприяють розвитку інфраструктури територіальної громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області