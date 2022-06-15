Економіка, Новини, Тернопіль

Сприяють розвитку інфраструктури територіальних громад

15.06.202215.06.2022Автор Богдан Дікальчук
Сприяють розвитку інфраструктури територіальних громад

Власники та орендарі земельних ділянок Тернопільщини сплатили цього року до місцевих бюджетів майже 146,9 мільйона гривень плати за землю. Приріст до торішніх січня-травня склав шість відсотків або 8,2 мільйона гривень.

Загалом внесок юридичних осіб, які у своїй господарській діяльності використовують землю, до місцевих скарбниць — 131,2 мільйона гривень. Порівняно з п’ятьма торішніми місяцями надходження від юридичних осіб зі сплати за землю збільшилися на сім відсотків або на 8,5 мільйона гривень.

Фізичні особи сплатили з початку цього року 15,7 мільйона гривень земельного платежу.

Плата за землю є одним із різновидів майнових податків, який у повному обсязі надходить у розпорядження територіальних громад. Відтак органи місцевого самоврядування зацікавлені у легальному використанні земельних ділянок, впорядкуванні земельних відносин, належній сплаті відповідних платежів. Самі ж землекористувачі та власники земельних ділянок, ставлячись відповідально до своєчасної сплати податку, сприяють розвитку інфраструктури територіальної громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області