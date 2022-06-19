Тепер без «ПО»

Прізвища зрадниці СБУ поки що не називає, бо триває слідство. А фабула справи така. Спочатку пані тільки «світилася» в соцмережах, причому в тих, які в Україні заборонені. Там писала про війну не просто з проросійських, а навіть з агресивно проросійських позицій. Її старання помітили. Спецоргани рф завербували жінку, дали їй позивний «побєда», і далі вона виконувала їхні завдання.

Проживає пані в Житомирській області, а народилася на Херсонщині, де тепер багато військ, тривають важкі бої. Поїхати в село свого дитинства, при цьому відвідати й навколишні неселені пункти для «побєди» проблеми не було. То вона їздила, і не просто так. Приглядалася, де розташовані українські військові частини, визначала їх чисельний склад, маршрути пересування. Фіксувала місця розташування блокпостів, їхні GPS-координати. Всю інформацію з мобільного телефону через додатки соцмереж передавала російському кураторові. Такі-то нині можливості в шпигунів, не треба й радистки Кет з рацією, що займала цілу валізу.

Але й в українських контррозвідників можливостей цілком достатньо для того, щоб виконувати свою роботу. Тож, як і слід було очікувати, шпигунку викрили та затримали. За державну зраду їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. Може, суд врахує, що вину свою зрадниця визнала та надає свідчення. І все ж її теперішньому становищу навряд чи хтось позаздрить. Його можна охарактеризувати, забравши з позивного шпигунки «по». А з того, що залишилося, вийде й непогане «поганяло» на зоні.

М. ЛУКАШКЕВИЧ.