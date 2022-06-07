Понад три з половиною місяці триває війна проти України, яку розпочала російська федерація. Попри це українці згуртувались, допомагають армії і внутрішньо переміщених особам та продовжують працювати, адже економіка не має зупинятися.

Так, з метою підтримки суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність в умовах воєнного стану, виконавчий комітет Тернопільської міської ради ще на початку війни прийняв рішення щодо надання підприємцям певних пільг.

Одне з таких рішень – на період дії правового режиму воєнного стану підприємці Тернопільської громади звільнені від сплати за оренду комунальних приміщень. Згідно із рішенням виконавчого комітету, на період з 01.03.2022 року і до моменту припинення воєнного стану звільняються від сплати орендної плати орендарі, які у вказаний період здійснюють господарську діяльність у сферах та використовують майно комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади.

Орендарі, що використовують комунальне майно під аптеки, аптечні пункти та медичну діяльність; надання банківських послуг, в тому числі встановлення банкоматів та платіжних терміналів; надання послуг поштового зв’язку; надання послуг у сфері зв’язку та телекомунікацій звільняються від сплати з 01.03.2022 по 30.04.2022 року.

Окрім того, підприємці у сфері зовнішньої реклами звільнені від плати за місця розташування рекламних засобів. Зокрема, з 01 березня 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану розповсюджувачі зовнішньої реклами звільняються від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів (змінна реклама: білборди, призматрони, сітілайти, світлові екрани-монітори).

До слова, на території Тернопільської громади доступно понад 20 вільних приміщень для розміщення підприємств, які евакуювали свій бізнес з постраждалих внаслідок бойових дій регіонів України на територію нашої громади. Окрім того, Тернопільська міська рада пропонує понад 20 вільних земельних ділянок, які можуть зацікавити представників бізнесу.

з сайту ТМР