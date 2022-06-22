Важливі зміни для платників акцизного податку

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. 17 червня 2022 року набрав чинності Закон України від 31 травня 2022 року за номером 2284-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання виробництва спирту етилового денатурованого», яким внесено зміни до Податкового кодексу України (ПКУ) та Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», зокрема, першим із цих Законів передбачено:

— застосування штрафних санкцій за необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового масового витратоміра на місці отримання та відпуску спирту етилового, розташованого на акцизному складі, та/або місці отримання/відпуску спирту етилового у виробництво продукції, визначеної у підпунктах «д»-«ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 ПКУ;

— визначення бази оподаткування у разі наявності наднормативних втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу, спирту коньячного, плодового, зернового дистиляту та інших спиртових дистилятів і ректифікатів, алкогольних напоїв, допущених з вини виробника під час виробництва підакцизних товарів (продукції), у розмірі вартості (кількості) цих товарів, які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів (продукції);

— дозвіл на отримання спирту етилового за ставкою 0 гривень за один літр 100-відсоткового спирту для виробництва продукції, зазначеної у підпунктах «д», «е», «є» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 ПКУ лише суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), внесеними до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумернокосметичної продукції, оцту з харчової сировини, ведення якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;

— необхідність обладнання суб’єктами господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції, визначеної у підпунктах «д»-«ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 ПКУ кожного місця відпуску продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, масовими витратомірами, зареєстрованими в єдиному реєстрі, або засобами обліку виробленої продукції;

— обладнання акцизних складів на території яких виробляється спирт етиловий, у тому числі біоетанол, на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового денатурованого, у тому числі біоетанолу, розташованому на акцизному складі, масовими витратомірами, що призначені для безперервного вимірювання, запам’ятовування, фіксування та відображення в електронній формі даних про обсяг отримання та/або відпуску спирту етилового денатурованого, у тому числі біоетанолу, у кілограмах, зареєстрованими в Єдиному реєстрі;

— зобов’язання направлення схеми встановлення цілодобових систем відеоспостереження за виробництвом та відпуском спирту етилового на акцизних складах, на території яких виробляється спирт етиловий, у тому числі біоетанол, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку не пізніше десяти робочих днів, що настають за днем введення такої системи в експлуатацію. Крім того, тимчасово, на період запровадження воєнного, надзвичайного стану в Україні, суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового неденатурованого, дозволяється виробництво спирту етилового денатурованого та/або біоетанолу на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання спирту етилового неденатурованого, на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого, а суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового денатурованого, дозволяється виробництво біоетанолу на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво та/або зберігання спирту етилового денатурованого, на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого при дотриманні ними умов, визначених статтею 18 Закону за номером 481.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області