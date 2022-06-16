Європейська «бронза» Максима Радика

У столиці Румунії Бухаресті визначилися лауреати чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед юнаків віком до сімнадцяти років. Пильна увага тернопільських прихильників цього виду єдиноборств насамперед була викликана тим, що участь у турнірі брав і наш земляк, вихованець КДЮСШ міської ради та обласної ШВСМ Максим Радик.

І підопічний заслужених тренерів України Андрія Телебана та Віталія Ліщинського не підвів своїх наставників. Що, повірте, було аж ніяк не просто зробити у ваговій категорії до 71 кілограма.

Перед тим як розповісти про досягнення учня Великоберезовицької ЗОШ, варто сказати, що кадетська збірна нашої держави на чолі із тренерами Дмитром Шевчуком та Олексієм Лозовим у командному підсумку завоювала почесне третє місце. Юні борці завоювали п’ять медалей.

Перша сходинка п’єдесталу пошани підкорилася тільки найлегшому (до 45 кілограмів) Євгенові Поковбі із Тячева на Закарпатті. А останню із чотирьох бронзових медалей у ваговій категорії до 71 кілограма виборов наш Максим Радик. Окрім нього, бронзова вершина підкорилася також Нікіті Дементьєву із Донеччини, киянину Єгорові Якушенку і харків’янину Дмитрові Стрижекозіну.

На своїй сторінці у соціальній мережі засновник юнацької Ліги греко-римської боротьби нашої держави Олександр Пастухов розповів, що у вирішальному двобої за «бронзу» Максимові Радику довелося схрестити «зброю» з непростим і досить міцним сербом Анталом Вамосом. У першому періоді наш земляк поступився, оскільки арбітри присудили конкуренту бал за активність. Та у партері українець вистояв, не дозволивши супернику здійснити хоча би якусь технічну дію.

Під час другого серб знову пішов уперед, аби зберегти і збільшити перевагу. Натомість Максим з усіх сил намагався контролювати центр килима. Ситуація стала вельми напруженою після того, як арбітри вирішили присудити конкуренту ще один бал за активність. На щастя, відразу втрутився наш тренер Дмитро Шевчук — обурено зреагував зі свого кута. Настільки, що судді відразу змінили рішення, давши бал за активність уже Максимові Радику. Як багато значить авторитет досвідченого фахівця з Костополя на Рівненщині! Саме віра і харизма Дмитра Шевчука вплинули на зміну рішення арбітрів.

А вже після цього підопічному Андрія Телебана і Віталія Ліщинського вдався захват, завдяки якому зміг провести два накати поспіль. Ця атака, без сумніву, деморалізувала серба, який так і не зміг відігратися.

Тож щиро вітаємо Максима Радика з бронзовою медаллю кадетського чемпіонату Європи!

Фото із соціальних мереж