За рекламу резидента виплати нерезидентам не оподатковуються

Відповідно до підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України (ПКУ), в редакції чинній на 31 грудня 2021 року, резидент, у тому числі фізична особа-підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа-підприємець), який обрав спрощену систему оподаткування, або інший нерезидент, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відсотків (окрім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3—141.4.6 та 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, що сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 141.4.6 пункту 141.4 статті 141 ПКУ, в редакції чинній на 31 грудня 2021 року, резиденти, у тому числі фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або суб’єкти господарювання (юридичні особи чи фізичні особи-підприємці), які обрали спрощену систему оподаткування, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.

Законом України від 3 червня 2021 року за номером 1525-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» внесено зміни до ПКУ, зокрема, підпункт 141.4.6 пункту 141.4 статті 141 ПКУ виключено. Зазначені зміни діють із 1 січня 2022 року.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2022 резиденти України, які здійснюють на користь нерезидентів виплати за виробництво/розповсюдження реклами, керуються вимогами підпунктів 141.4.1 та 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 ПКУ.

Відповідно до підпункту «к» підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПКУ доходи нерезидента у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості послуг, наданих резиденту (постійному представництву іншого нерезидента) від такого нерезидента, не є доходами нерезидента з джерелом походження з України, які підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 ПКУ.

Отже, починаючи з 1 січня 2022 року виплати нерезидентам доходів у вигляді компенсації послуг з виробництва та/або розповсюдження реклами не є об’єктом для утримання податку на доходи нерезидента з джерелом походження з України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області