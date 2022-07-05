Граничні строки розрахунків з експорту та імпорту товарів під час воєнного стану

Робота банківської системи України в період запровадження воєнного стану регулюється, зокрема, постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року за номером 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану». Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, відповідно до пункту 14 прим.2 згаданої постанови на період воєнного стану граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 120 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 5 квітня 2022 року.

Водночас пунктом 14 прим.3 визначено, що граничні строки розрахунків, зазначені в пункті 14 прим.2:

1) не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України (НБУ) на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України від 6 грудня 2019 року за номером 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;

2) застосовуються з урахуванням установлених НБУ за поданням Кабінету міністрів України відповідно до другого абзацу частини першої статті 13 Закону України від 21 червня 2018 року за номером 2473-VІІІ «Про валюту і валютні операції» винятків та (або) особливостей для окремих товарів та (або) галузей економіки.

Згідно з пунктом 14 прим.4 постанови розрахунки за операціями резидентів з експорту та імпорту товарів здійснюються не пізніше строку, визначеного в пункті 14 прим.2 постанови, з урахуванням вимог пункту 14 прим.3 постанови в повному обсязі, з урахуванням вимог пункту 14 прим.3 постанови стосовно операцій з експорту, імпорту товарів у незначній сумі (уключаючи незавершені розрахунки за операцією). Грошові кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів підлягають зарахуванню на рахунок резидента в банку в Україні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області