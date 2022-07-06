Нагороди ніщо порівняно з людським життям

Керівники державних спортивних відомств понад трьох десятків країн, як повідомив Укрінформ, виступили вже з другою спільною заявою щодо російської війни в Україні. Вони закликають посилити ізоляцію росії та білорусі у спортивній сфері.

Неспровокована та невиправдана війна Росії проти України, якій сприяє білоруський уряд, є проявом огидності та грубим порушенням міжнародних зобов’язань рф. Основу міжнародного спорту становлять повага до прав людини, а також мирні відносини між націями — наголошується у спільному документі.

Високопосадовці у сфері спорту у зв’язку з цим підтвердили актуальність першої спільної заяви, випущеної 8 березня, а також висловили нові позиції.

Зокрема, наголошується, що керівні органи рф і білорусі мають бути відсторонені від участі в міжнародних спортивних федераціях. Паралельно самі спортивні федерації повинні розглянути рішення призупинення трансляції спортивних змагань у росії та білорусі.

У випадках же, коли організатори змагань планують залучити російських або білоруських спортсменів, вони мають чітко усвідомлювати, що атлети не представлятимуть ці дві держави. Крім того, забороняється використання офіційних символів рф і білорусі під час таких стартів.

Ці обмеження мають діяти, допоки співпраця в рамках міжнародного порядку, заснованого на правилах, знову не стане можливою, — зазначається в документі.

Ініціатори заяви також звернулися із закликом до міжнародної спортивної спільноти надалі висловлювати солідарність з народом України, у тому числі шляхом підтримки продовження та відновлення українського спорту, де це можливо. Спільну заяву підписали міністри спорту, а також чиновники, які обіймають аналогічні посади, із 35-ти країн.

Про те, що порушені у спільній заяві проблеми досі актуальні, свідчить хоча би позиція Міжнародної федерації дзюдо (IJF). Саме керівники цієї організації повернули до змагань представників із країн-агресорів. У відповідь на таку нічим не виправдану поступливість Федерація дзюдо України остаточно вирішила бойкотувати міжнародні турніри під егідою IJF. Ще більш категоричним був із цього приводу уславлений український дзюдоїст Георгій Зантарая, який попросив міжнародну федерацію позбавити його всіх здобутих за кар’єру титулів.

Спортсмен вважає цей крок своїм громадянським обов’язком. Тому що переконаний: повноцінне спортивне життя повернеться до України тоді, коли абсолютно всі міжнародні федерації прислухаються до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету про недопуск росіян і білорусів до змагань.

«Але що ми бачимо у деяких видах спорту? Росіяни продовжують їздити по турнірах, заробляють гроші, привозять їх до своєї країни, платять податки й, відповідно, наповнюють бюджет росії та спонсорують війну. Чи, іншими словами, роблять внесок у те, щоб в Україні продовжували гинути мирні жителі. Я вважаю, що таким спортсменам немає виправдання. Як немає виправдання тим, хто зараз мовчить і ніяк не висловлюється на тему війни. І нехай ніхто не думає, що хтось змусив мене наважитися на такий крок. Ви уявляєте, що означає відмовитися від усього, що завоював упродовж чверть століття? Зробити такий крок мене може змусити тільки внутрішнє відчуття, крик душі й бажання допомогти своїй країні. Якщо мої медалі хоч якимось чином допоможуть зберегти бодай одне життя, я буду дуже вдячним. Нагороди ніщо порівняно з людським життям» — підсумував Георгій Зантарая.

Залишається хіба додати, що 34-річний уславлений борець завершив кар’єру наприкінці 2021 року. У скарбничці його нагород шість медалей чемпіонату світу, одна з яких золота, три медалі чемпіонату Європи (дві золоті), дві нагороди Європейських ігор, серед яких теж одна найвищої проби, понад два десятки відзнак за успіхи на престижних міжнародних турнірах.

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