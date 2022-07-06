Основні джерела наповнення місцевих скарбниць

Упродовж першого півріччя цього року до місцевих бюджетів краю надійшло понад 3,1 мільярда гривень податкових платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

«Плюс» до відповідного торішнього періоду склав 23 відсотки або 590,8 мільйона гривень. Посадовець зазначив, що основними джерелами наповнення місцевих скарбниць є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. «За пів року територіальні громади отримали 2,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 30 відсотків або 532,5 мільйона гривень більше, ніж у січні-червні 2021 року», — розповів Михайло Яцина.

Наступний за рівнем надходжень — єдиний податок. Зокрема, особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів 441,8 мільйона гривень, що більше за шість торішніх місяців на 20 відсотків або 74,8 мільйона гривень. До місцевих скарбниць цього року також спрямовано 58,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області