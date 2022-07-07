Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Зареєстровані (новостворені) СГ, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування зі сплатою 2% від доходу, вважаються платниками єдиного податку ІІІ групи з дня їх державної реєстрації. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Заява надсилається ФОП через електронний кабінет, де у його приватній частині в меню «Введення звітності» обирається рік та місяць, в якому створюється заява, та з переліку електронних форм обирається заява за формою F0102003. При цьому за замовчуванням встановлюється орган ДПС за місцем основної реєстрації.

У формі заяви необхідно заповнити відповідні поля електронного документу, підписати його та надіслати, при цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області