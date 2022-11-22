До порушників підакцизних правил застосували фінансові санкції

Упродовж десяти місяців цього року працівники управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Тернопільській області провели 173 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. До порушників застосували фінансові санкції на суму 7,8 мільйона гривень.

Відтак встановлено 217 порушень норм законодавства, що регулює виробництво й обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального. Зокрема, виявлено 42 факти невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів та стільки ж — реалізації підакцизної продукції без зазначення коду товарної продукції згідно УКТЗЕД.

Крім того, зафіксовано 30 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування та 25 випадків торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни. Також зафіксовано ненадання документів при проведенні фактичної перевірки та роздрібної торгівлі алкогольним напоями без наявності ліцензії.

Упродовж січня-жовтня цього року анулювано 373 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Ще 271 ліцензію скасували на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Загалом на даний час бізнес нашого краю використовує 4508 ліцензій на реалізацію алкоголю та тютюну.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області