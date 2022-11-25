Додаткові надходження від плати за землю

Упродовж десяти місяців 2022 року платники податків краю спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини понад 337,1 мільйона гривень плати за землю. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Це перевищило очікувані надходження на вісім відсотків. Відтак бюджети територіальних громад краю додатково отримали 24,8 мільйона гривень.

При цьому сплата підприємств, установ та організацій склала 82 відсотки надходжень. Вони перерахували з початку року понад 273,8 мільйона гривень плати за землю, що на вісім відсотків більше, ніж очікувалося. Тож територіальні громади отримали додаткові надходження — 20,5 мільйона гривень «земельного» платежу. «Плюс» до аналогічного торішнього періоду склав два відсотки або 6,2 мільйона гривень.

Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши за землю 63,3 мільйона гривень. Очікувані надходження перевершено на сім відсотків або на 4,3 мільйона гривень.

Принагідно податківці нагадали, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області