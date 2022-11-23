Довгостроковий договір: дата виникнення податкових зобов’язань виконавця та дата віднесення до податкового кредиту замовника

Відповідно до пункту 187.9 статті 187 Податкового кодексу України (ПКУ) датою виникнення податкових зобов’язань виконавця довгострокових договорів (контрактів), окрім договорів (контрактів) на будівництво житла (об’єктів житлової нерухомості), договорів купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості, щодо яких відбувається перше їх постачання, є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для цілей цього пункту довгостроковий договір (контракт) — це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.

Датою віднесення сум до податкового кредиту замовника з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 ПКУ, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області