Недоліки та помилки декларування акцизного податку з транспортних засобів

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. ДПС України інформує, що за результатами аналізу правильності заповнення та подання платниками акцизного податку з переобладнаних транспортних засобів декларацій акцизного податку, встановлено непоодинокі факти неправильного заповнення розділу Г «Податкові зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення десяти осіб і більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів» декларації акцизного податку та додатку 13 «Розрахунку суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно з підпунктами 215.3.5, 215.3.5 1, 215.3.5 2, 215.3.6, 315.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України», а саме:

не зазначення виду платника акцизного податку у відповідній клітинці рядка 05 загальної частини декларації, де в обов’язковому порядку повинна бути проставлена позначка «X» у клітинці, що відповідає рядку «212.1.14» для платників податку з переобладнання транспортних засобів в легкові автомобілі;

заповнення рядку Г1 «Операції з реалізації підакцизних товарів (продукції)» розділу Г замість рядку Г7 «Операції з обсягів автомобілів, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД»;

відсутність у рядках Г10 і Г10.7 розділу Г суми податкових зобов’язань з акцизного податку при зазначенні такої суми в рядку Г7 розділу Г та додатку 13.

Відповідно в ІКП цих платників податків відсутнє нарахування податкових зобов’язань, а суми фактично сплаченого акцизного податку обліковуються як надміру сплачені;

Відсутність додатку 13 в пакеті документів, що подаються разом із декларацією;

Помилки або некоректне заповнення показників додатку 13 тощо.

З метою декларування податкових зобов’язань з акцизного податку з транспортних засобів ДПС України листом від 14 вересня 2022 року за номером 10709/7/99-00-21-03-03-07 «Щодо порядку заповнення та подання декларації акцизного податку для платників з транспортних засобів» за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/77629.html надано роз’яснення, зокрема, щодо термінів подання та правильності заповнення декларацій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області