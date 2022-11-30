Новий успіх тернопільських богатирів

Упродовж двох днів у селищі міського типу Воловець на Закарпатті тривали баталії чемпіонату України з параармрестлінгу. Троє вихованців тернопільського регіонального центру «Інваспорт», які взяли у ньому участь, повернулися додому із шістьма медалями.

У суперечці спортсменів із порушеннями зору, чия вага не перевищує 70 кілограмів, Сергій Юрійчук фінішував другим як у турнірі на праву, так і на ліву руку. А на десять кілограмів важчий Владислав Мельничук порадував двома бронзовими нагородами.

Найбільшого ж успіху домігся Володимир Гродзік, який змагався серед атлетів з ураженням опорно-рухового апарату у ваговій категорії понад 90 кілограмів. Традиційно непоступливому у турнірі на праву руку нашому земляку і цього разу не знайшлося рівних. А до «золота», додав ще й «бронзу» за досягнення за підсумками баталій на ліву руку.

Тернопільських атлетів готував до змагань Вадим Стецюк.

На фото: на верхній сходинці п’єдесталу пошани — Володимир ГРОДЗІК.

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