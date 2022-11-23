Очікувані надходження перевищені

Упродовж січня-жовтня цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло майже 135,1 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це перевершило очікувані надходження на сім відсотків, отож територіальні громади додатково отримали 31,3 мільйона гривень.

Понад 80 відсотків податку сплатили юридичні особи. Вони перерахували до місцевих скарбниць 108,4 мільйона гривень. Це перевищило надходження аналогічного торішнього періоду на 12,5 мільйона гривень, а очікування — на 9,7 мільйона.

Фізичні ж особи спрямували до бюджетів територіальних громад 26,7 мільйона гривень цього платежу.

При цьому найбільше податку на нерухоме майно отримали громади Тернопільського району (104,5 мільйона гривень). До місцевих бюджетів Чортківського та Кременецького районів надійшло відповідно 21,4 мільйона та 9,1 мільйона гривень цього платежу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області