Податкові наслідки на операції з втрати пального внаслідок війни

У випадку, якщо пальне втрачене, зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин, відповідно до пункту 216.3 статті 216 Податкового кодексу України (ПКУ) суб’єкти господарювання, які є платниками акцизного податку з реалізації пального, зобов’язані скласти акцизну накладну на такі операції (код операції для складання в одному примірнику 2). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Що стосується відображення суб’єктами господарювання операцій із втрати пального внаслідок військової агресії росії, то такі операції підлягають відображенню на підставі первинних документів, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року за номером 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та з урахуванням положень статті 231 ПКУ (на обсяги пального, зокрема, зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин, платниками акцизного податку з реалізації пального складаються також акцизні накладні на обсяги втраченого пального, які підлягають подальшій реєстрації після завершення дії воєнного стану).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області