Для повернення надмірно сплаченого збору з податкової амністії необхідно подати заяву

Відповідно до першого абзацу підпункту 15.1 пункту 15 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає камеральній перевірці, яку контрольний орган проводить протягом шістдесяти календарних днів із дня її подання. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При виявленні контрольним органом за результатами камеральної перевірки відповідної декларації арифметичної помилки, що призвела до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, декларант, який її подав, зобов’язаний сплатити суму такої недоплати протягом десяти календарних днів із дня отримання відповідного повідомлення за довільною формою контрольного органу, та подати уточнюючу декларацію протягом двадцяти календарних днів із дня отримання такого повідомлення (четвертий абзац підпункту 15.1 пункту 15 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Згідно з четвертим абзацом пункту 12 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ у разі подання декларантом уточнюючої декларації якщо сума збору, визначена в уточнюючій декларації, є меншою за суму збору, сплачену на підставі попередньо поданої декларації, повернення надміру сплаченої суми збору здійснюється у порядку, визначеному статтею 43 ПКУ.

Згідно з пунктом 43.3 статті 43 ПКУ обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контрольним органом на підставі поданої платником податків податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області