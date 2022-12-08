Хто звільняється від сплати єдиного внеску за себе

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе звільняються:

фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства, — якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, — за умови взяття їх на облік як фізичних осіб-підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як фізична особа-підприємець та як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність;

фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт із резидентом Дія Сіті — за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Крім того, фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства, з числа осіб, щодо яких згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, звільняються (за заявою члена сім’ї або платника єдиного внеску, після їх звільнення та/або після закінчення їх лікування (реабілітації)) від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, подання звітності з єдиного внеску на весь період позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та протягом шести місяців після їх звільнення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області